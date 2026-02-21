График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:33

Политика

В ГД заявили, что бумажные квитанции за ЖКХ полностью не отменят в России

Фото: depositphotos/vvoennyy

В России бумажные платежки за жилищно-коммунальные услуги останутся доступны для всех граждан, несмотря на грядущую цифровизацию системы. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, нововведения Минстроя РФ о введении электронных платежных документов за коммунальные услуги по всей России не отменят привычный формат для тех, кто не готов от него отказаться.

Законопроект предполагает, что отправка квитанции через ГИС ЖКХ или "Госуслуги" будет считаться официальным уведомлением потребителя. Однако, как подчеркнул Кошелев, вариативность оплаты, предусмотренная Жилищным кодексом, будет сохранена.

Депутат отметил, что окончательная версия документа будет сформирована после общественных обсуждений и регламентных процедур. Помимо удобства, цифровизация, по мнению депутата, поможет в борьбе с мошенничеством: размещение платежек в ГИС ЖКХ исключит риск появления в почтовых ящиках фальшивых квитанций с поддельными реквизитами.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что правительство РФ готовит к 2028 году запуск цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ, которая позволит взимать просроченную задолженность в режиме онлайн.

По словам депутата, уже утвержден план мероприятий, согласно которому до февраля 2028 года будет принят отдельный федеральный закон, закрепляющий правовые основы работы нового механизма.

Читайте также


политикаЖКХ

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика