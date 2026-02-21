В ГД заявили, что бумажные квитанции за ЖКХ полностью не отменят в России

Фото: depositphotos/vvoennyy

В России бумажные платежки за жилищно-коммунальные услуги останутся доступны для всех граждан, несмотря на грядущую цифровизацию системы. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, нововведения Минстроя РФ о введении электронных платежных документов за коммунальные услуги по всей России не отменят привычный формат для тех, кто не готов от него отказаться.

Законопроект предполагает, что отправка квитанции через ГИС ЖКХ или "Госуслуги" будет считаться официальным уведомлением потребителя. Однако, как подчеркнул Кошелев, вариативность оплаты, предусмотренная Жилищным кодексом, будет сохранена.

Депутат отметил, что окончательная версия документа будет сформирована после общественных обсуждений и регламентных процедур. Помимо удобства, цифровизация, по мнению депутата, поможет в борьбе с мошенничеством: размещение платежек в ГИС ЖКХ исключит риск появления в почтовых ящиках фальшивых квитанций с поддельными реквизитами.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что правительство РФ готовит к 2028 году запуск цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ, которая позволит взимать просроченную задолженность в режиме онлайн.

По словам депутата, уже утвержден план мероприятий, согласно которому до февраля 2028 года будет принят отдельный федеральный закон, закрепляющий правовые основы работы нового механизма.