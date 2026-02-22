График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 22:02

Политика

Фицо попросит остановить поставки электричества на Украину 23 февраля

Фото: Getty Images/NurPhoto/Mateusz Wlodarczyk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует попросить государственную компанию – оператора национальной системы электроснабжения остановить аварийные поставки электричества на Украину. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Завтра (23 февраля. – Прим. ред.) я посещу государственную компанию и попрошу ее остановить аварийные поставки на Украину", – сказал Фицо.

По его утверждению, это станет реакцией на остановку киевскими властями поставок Словакии российской нефти по трубопроводу "Дружба".

При этом ранее Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину. Причиной этого также стала блокировка Киевом транзита российской нефти через трубопровод.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто отметил, что поставки будут возобновлены только после того, как Украина вновь продолжит снабжать венгерскую сторону горючей жидкостью. Он также расценил действия Киева как политический шантаж.

В свою очередь, Еврокомиссия потребовала от Украины предоставить план по восстановлению нефтепровода "Дружба". Однако в организации не увидели угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок.

