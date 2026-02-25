Форма поиска по сайту

25 февраля, 09:06

Общество

Волонтерами проекта "Москва помогает" стали более 18 тысяч горожан

Фото: пресс-служба КОСиМП

С 2022 года к проекту "Москва помогает" присоединились более 18 тысяч добровольцев. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На сегодняшний день в столице работают 15 постоянных штабов проекта, а также более 30 павильонов на площадках "Зимы в Москве". Туда регулярно приносят гуманитарную помощь для военнослужащих и мирных жителей в зоне СВО и приграничных регионах, в том числе одежду, продукты, средства гигиены, технику и другие необходимые вещи.

"Москвичи ежедневно передают на фронт и в пострадавшие регионы вещи первой необходимости. Многие вдохновляют своим примером окружающих и приходят в пункты приема вместе с семьей, друзьями и коллегами", – отметила Сергунина.

Например, москвичка Надежда Иванова принимает участие в работе штаба на Ленинградском проспекте с февраля 2022 года. За это время она отработала более 2,8 тысячи часов и теперь помогает начинающим добровольцам. По ее словам, москвичи объединились ради общего дела, а поддержка бойцов стала для многих личной задачей.

Волонтер Ксения Михайлова, в свою очередь, рассказала, что зимой особенно востребованы термобелье, шарфы, шапки, стельки, а также чай, сладости и письма поддержки. Для детей из новых и приграничных регионов передают книги, канцтовары и игрушки. Все посылки тщательно упаковываются, чтобы они дошли до адресатов в целости.

К проекту также присоединилась студентка Дарья Махойдина. Она принимает и сортирует гуманитарную помощь, общается с дарителями и отмечает, что люди приходят с искренним желанием поддержать бойцов и детей.

"Недавно мужчина принес много плюшевых игрушек разных размеров. Видно, что человек делает это от чистого сердца, меня такие истории очень трогают", – отметила Дарья.

В общей сложности с начала реализации проекта жители столицы собрали около 5 миллионов единиц гуманитарной помощи. Узнать, как стать волонтером, можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее организация открыла новые обучающие программы для добровольцев. Они станут важным подспорьем для тех, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях. Участники смогут освоить теорию под руководством экспертов в сфере волонтерства, а потом закрепят полученный материал с помощью практики.

обществогород

