Более 100 тыс человек прошли обучение по программам "Мосволонтера" за 11 лет

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 100 тысяч человек прошли обучение по программам ресурсного центра "Мосволонтер" за 11 лет, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

При этом с начала текущего года участниками обучающих программ стали свыше шести тысяч москвичей и жителей других регионов России. По словам вице-мэра, для новичков были организованы курсы, на которых они узнали об основах добровольческой деятельности и научились работать в команде.

В свою очередь, опытные городские помощники прошли курсы повышения квалификации, чтобы улучшить свои лидерские качества.

"Всего ресурсный центр подготовил 2,1 тысячи волонтерских корпусов для региональных, федеральных и международных событий", – отметила Сергунина.

Заммэра выделила интенсив "Включайся", который пользуется особенной популярностью у новичков. На этом курсе эксперты рассказывают об истории добровольчества в России и специфике проведения масштабных форумов и патриотических мероприятий.

Для опытных волонтеров разработан курс "Управляй". На нем учат правильно организовывать работу команды, ставить задачи и проводить инструктажи.

Вместе с тем программа "Первый шаг" предназначена для школьников, а интенсив "Пять ключей" – для руководителей волонтерских объединений, уточнила Сергунина.

Также в Москве продолжается онлайн-обучение участников Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этой программы с начала года уже прошли тренинги по организации мероприятий, исторические лекции и другие активности, связанные с юбилеем.

Между тем культурное направление волонтерство объединяет свыше 33 тысяч жителей Москвы. Волонтеры помогают в организации фестивалей и форумов, расшифровывают аудиозаписи из музейных фондов, помогают реставраторам, проводят экскурсии. Кроме того, на мероприятиях они сопровождают гостей и проводят мастер-классы.