Как работает волонтерская организация столицы, помогающая участникам СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы ежедневно оказывают поддержку участникам спецоперации (СВО) и людям, проживающим на новых и приграничных территориях России. Они передают гуманитарную помощь и грузы, собранные в штабах "Москва помогает", пишет портал мэра и правительства города.

Многие горожане создают волонтерские отряды и собственные организации, которые отправляют все необходимое нуждающимся в поддержке. Одна из них – директор центра помощи и развития "ОкВеАн" и руководитель гуманитарных миссий Оксана Челмодеева. Активистка начала заниматься волонтерством в 2006 году, помогая в поиске пропавших людей. В 2016 года она присоединилась к социальным проектам, а через три года открыла свой центр.

Обучение по программам развития компетенций ресурсного центра "Мосволонтер" позволило Челмодеевой эффективно взаимодействовать с командой. В 2020 году более 80 волонтеров центра приняли участие в акции взаимопомощи "Мы вместе". Они доставляли продукты и лекарства москвичам, которые были вынуждены оставаться дома.

С началом СВО активистка и ее команда продолжили оказывать поддержку людям. Например, они присоединились к гуманитарному проекту "Москва помогает" и акции "Соберем ребенка в школу". В рамках последней они обеспечивали детей, проживающих на новых территориях, необходимыми школьными принадлежностями. Также центр регулярно отправляет собранную помощь в один из штабов в ТиНАО.

Вместе с тем с 2022 года волонтеры также работают в Донецке. Там они распределяют гуманитарные грузы, поступающие из столицы.

Всего с марта 2022-го центр организовал свыше 60 гуманитарных миссий для участников СВО, госпиталей, детских домов, приютов, реабилитационных центров и жителей новых регионов. Также на новые территории было отправлено более 500 тонн шефской помощи для бойцов, специальных технических средств, техники и гуманитарных грузов для жителей.

В Москве помощь была оказана более чем 2,5 тысячи семей-переселенцев. Причем многие из них сами присоединились к волонтерскому штабу центра, чтобы помогать тем, кто нуждается в поддержке.

В 2024 году Челмодеева основала гуманитарный центр "ОкВеАн-Донбасс". Его деятельность направлена на оказание постоянной поддержки специализированному дому ребенка, клинической больнице имени М. И. Калинина и психоневрологической больнице № 2.

Еще центр предоставляет гуманитарную помощь органам опеки и попечительства девяти районов Донецка: Буденновскому, Ворошиловскому, Кировскому, Калининскому, Киевскому, Куйбышевскому, Ленинскому, Петровскому и Пролетарскому. Шефскую помощь организация передает более чем в 25 воинских частей.

"Помогать участникам СВО и жителям новых территорий – это мой долг Родине. Хотела бы пойти добровольцем в зону проведения СВО, но не позволила инвалидность", – рассказала она.

При этом вместе с активисткой в помощи участвует и вся ее семья. У женщины трое детей, которые с детства активно занимаются добровольчеством.

"Сын участвует в погрузке и разгрузке гуманитарной помощи. Мы с ним вместе совершили более 40 поездок на новые территории. Сейчас он живет в Донецке и помогает в центре "ОкВеАн-Донбасс", – поделилась Челмодеева.

Ее младшая дочь, в свою очередь, является командиром юнармейского отряда и участвует в социальных и патриотических проектах.

У москвички большая команда. Например, поисковики рассылают запросы на предприятия, заводы и магазины, чтобы собрать необходимые ресурсы. На складе волонтеры занимаются сортировкой и группировкой грузов. Еще одна группа отвечает за транспортировку помощи в регионы.

Среди активистом есть те, кто пишет посты о проделанной работе, обрабатывает обращения граждан, а также юристы и психологи, которые оказывают поддержку населению и военнослужащим.

Центр не только предоставляет социальную помощь, но и занимается военно-патриотической работой, организует поисковые экспедиции и поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны. На его базе действуют военно-патриотический клуб "Былина" и поисковый отряд. Вместе с московским центром спорта и досуга "Атлант" было создано юнармейское объединение, к которому присоединились 67 подростков.

"С неравнодушными помощниками я впервые познакомилась во время тяжелой болезни. Люди помогали мне и моей семье безвозмездно. Когда я выздоровела, решила посвятить себя помощи людям", – вспоминает Челмодеева.

Она подчеркнула, что сейчас активно вовлекает детей в "мир добра", прививая им патриотические ценности и историческую память.

"Они помогают взрастить в человеке чувство гордости за Родину и его историю, пробудить в нем любовь к родному краю, языку, традициям и обычаям", – считает она.

За свою активную помощь москвичка была удостоена множества наград. Среди них – государственная медаль "За помощь и милосердие", почетный знак "За вклад в развитие района", медаль "Родительская доблесть", почетная грамота Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Кроме того, у нее есть благодарственные письма за личный вклад в патриотическое воспитание и допризывную подготовку подрастающего поколения, за активную общественную работу и за значительный вклад в развитие добровольческого движения в столице.

Между тем столичные предприниматели отправляют в зону спецоперации в качестве гуманитарной помощи бытовую химию. Бойцам уже передали шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты и другие товары. Более того, военным послали строительные материалы, средства от насекомых и стельки для обуви.