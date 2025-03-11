Москвичам рассказали, как волонтеры помогают бойцам СВО и жителям приграничья

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города

Волонтеры в сфере охраны здоровья и общественные организации Москвы собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, организуют донорские акции и оказывают нуждающимся психологическую поддержку, передает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, поддержка жителей новых и приграничных территорий, участников спецоперации и их семей объединяет десятки тысяч москвичей и организаций. В команде волонтеров в сфере охраны здоровья уже почти 16 тысяч человек.

Горожане, желающие стать волонтером в сфере охраны здоровья в команде "Мосволонтера", могут подать заявку на сайте.

Также столичное отделение Российского Красного Креста (РКК) с февраля 2022 года собирает и передает гумпомощь нуждающимся как в Москве, так и новых российских регионах, а также в Курскую и Белгородскую области. За три года собрано свыше 195 тонн товаров. Грузы доставляются в местные отделения РКК, на федеральные и региональные склады гумпомощи, а также передаются напрямую адресатам и в пункты временного размещения.

Жителям передают продукты, постельное белье, школьные принадлежности и другое. Помимо этого, специалисты сопровождают маломобильных граждан, оказывают психологическую поддержку и рассказывают, как ориентироваться в московских социальных сервисах. За все время помощь оказали более чем 20 тысячам человек.

Московское городское отделение и Центр розыска информации РКК помогают в восстановлении семейных связей жителям Курской области. Сотрудники приняли больше семи тысяч обращений и сделали свыше 11 тысяч звонков для уточнения данных. Благодаря им удалось установить судьбу более тысяч граждан и 321 военного, которым помогли воссоединиться с семьями.

В прошлом году специалисты центра провели донорские акции, участие в которых приняли 3,7 тысячи человек. Собранный материал отправили в медучреждения через московские организации службы крови, а также в Центральный военный госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение военнослужащие.

Программа психосоциальной поддержки московского отделения РКК с 2022 по 2024 год поддержала более 12,2 тысячи жителей новых регионов, Курской области, а также беженцев. Кроме того, отделение реализует программы по подготовке к действиям в условиях ЧС на территории столицы и Подмосковья.

В составе отделения есть специальное аварийно-спасательное подразделение – группа реагирования на бедствия. Там работают медики и спасатели, которые неоднократно оказывали помощь жителям регионов в сложных ситуациях.

Московское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" на регулярной основе помогают бойцам СВО. Присоединиться к добровольцам могут все желающие как с медицинским образованием, так и без него. В помощь военным волонтеры-медики организуют донорские акции, для ветеранов боевых действий проводят мастер-классы, бывают в госпиталях.

Например, в Социально-реабилитационном центре ветераном имени Михайлова добровольцы-медики провели несколько мастер-классов по развитию мелкой моторики. Зимой участники движения посетили три госпиталя и поздравили военнослужащих с праздниками. Среди волонтеров были и артисты, которые передали военным новогодние открытки со словами поддержки.

Представителя движения отметили, что в Год защитники Отечества людей, которых присоединиться к волонтерам в сфере охраны здоровья, стало больше. На настоящий момент в столице открыто больше 100 отрядов волонтеров-медиков.

В этом году добровольцы-медики проведут мастер-классы, направленные на реабилитацию пациентов, тренировки в рамках проекта "Зарядка героя", а также будут создавать браслеты с обозначением группы крови для участников спецоперации.

В свою очередь, волонтер Владислав Данилов рассказал, что он с детства мечтал стать кардиохирургом. В школе он учился в медицинском классе, посещал курсы младшего медбрата и ходил на дополнительную подготовку. Он присоединился к движению "Волонтеры-медики" и в 2024 году месяц был добровольцем в зоне СВО.

После возвращения Данилов организовал в школе волонтерский отряд "Верея". В его команде сейчас 20 человек. Они проводят мастер-классы по оказанию первой помощи, сотрудничают с волонтерскими центрами, плетут маскировочные сети, собирают гумпомощь. Волонтер награжден медалями "За милосердие и помощь", "За службу Родине с детства" и "Волонтер. Доброволец".

Тем временем московские магазины и рестораны продолжают собирать гуманитарные грузы для бойцов СВО. С начала года они отправили десятки килограммов тушенки, посылки со сладостями, лекарства, одежду и термоодеяла. Больше всего продуктов передали сотрудники частной пивоварни в Южном Медведкове.