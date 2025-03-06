На столичных фестивалях предприниматели собирают гумпомощь для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосниций

На московских фестивалях предприниматели регулярно отправляют гуманитарную помощь участникам СВО. Они передают бойцам продукцию собственного производства, организуют сбор средств, а также пишут письма, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В городе завершился фестиваль "Московская Масленица" в рамках "Зимы в Москве". На Тверской площади и Профсоюзной улице гости могли найти адыгейский сыр, попробовать блины с разными начинками и купить в подарок пряники ручной работы.

Например, владелец фермерского хозяйства Ева Богоявленская из Адыгеи привозит в столицу национальные деликатесы премиум-класса, которые также отправляются военнослужащим.

"С первых дней мы отправляем наш копченый адыгейский сыр, чечил и растительное масло, потому что эти продукты могут долго храниться в полевых условиях", – пояснила Богоявленская, добавив, что все адыгейское сообщество с начала СВО активно помогает бойцам.

Настоятель храма под Майкопом собирает средства на арматуру. Благодаря усилиям прихожан в зону СВО удалось отправить машину с этим грузом и гумпосылками.

Другая участница "Московской Масленицы" самостоятельно организует сборы гумпомощи – продукты, бронежилеты, предметы первой необходимости и другие вещи.

"Узнаем через знакомых, какие вещи нужны, и открываем сбор. Я также знаю множество волонтеров. Кто-то из друзей плетет маскировочные сети или делает окопные свечи", – сказала девушка.

Кроме того, в столице есть торговый домик с пряниками и печеньем ручной работы, которые владелица регулярно передает в "Домики добра".

Жители столицы перечислили более 120 миллионов рублей на сайте "Миллион призов" в поддержку бойцов, а также для оказания гуманитарной помощи мирным жителям на новых и приграничных территориях России. Сбор средств проводится с 15 августа совместно с фондом "Народный фронт. Все для победы!" и другими благотворительными организациями.

Кроме того, владельцы столичных магазинов продолжают собирать гумпомощь для жителей Курской области и бойцов СВО. Предприниматели предоставляют не только продукты длительного хранения, но также закупают детское питание, воду и одноразовую посуду.