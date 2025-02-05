Продукты и одежда: как столичные магазины помогают жителям Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владельцы столичных магазинов продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области и бойцов на СВО, многие из них делают это уже не в первый раз. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Предприниматели предоставили не только продукты длительного хранения, такие как крупы, сахар и консервы, но также закупили детское питание, воду и одноразовую посуду. В числе собранных товаров – средства личной гигиены, медикаменты, одежда, постельное белье и другая необходимая помощь.

Курская область получила от магазинов Северного административного округа Москвы самые большие объемы гуманитарных грузов. В частности, три магазина в Беговом районе отправили продукты питания, а пять супермаркетов в Бескудниковском районе – бытовую химию и товары для личной гигиены.

В посылки были включены макароны, гречка и лапша быстрого приготовления. Кроме того, магазины также перечислили денежные пожертвования для благотворительных фондов. Точно так же поступил хозяйственный магазин в Войковском районе и три продуктовых магазина в районе Сокол.

Большие гуманитарные грузы с одеждой были собраны торговым комплексом, гастромаркетом и автосалоном в районе Левобережный. Для детей подготовили носки, шапки, кепки, варежки, брюки и обувь, для взрослых – куртки и постельное белье.

К ним присоединился и один из магазинов в Ховрине. Среди собранных продуктов были гречка, пшено, макароны, мука, растительное масло, тушенка, консервированная горбуша, сгущенка, печенье, конфеты, чай и растворимый кофе.

Сотрудники торгового центра на Семеновской улице в Восточном административном округе отправили почти три тысячи единиц товаров личной гигиены и продуктов питания через пункт приема штаба "Москва помогает". В свою очередь, пункт выдачи товаров одного из маркетплейсов в Теплом Стане передал в Курскую область более 300 килограммов бакалеи и медикаментов.

Между тем владельцы столичных кафе, ресторанов, пекарен и небольших точек общепита на регулярной основе отправляют бойцам СВО еду длительного хранения. В посылках военные получают крупы, консервы, чай с сахаром и многое другое.

Предприниматели собирают гуманитарные грузы весом несколько сотен килограммов благодаря закупкам большого количества продуктов напрямую у поставщиков.