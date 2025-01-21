Московские кафе и рестораны принимают участие в сборе помощи для бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцы столичных кафе, ресторанов, пекарен и небольших точек общепита на регулярной основе отправляют бойцам СВО еду длительного хранения. В посылках военные получают крупы, консервы, чай с сахаром и многое другое, передает портал мэра и правительства Москвы.

Предприниматели собирают гуманитарные грузы весом несколько сотен килограммов благодаря закупкам большого количества продуктов напрямую у поставщиков. К примеру, кафе-столовая во 2-м Котляковском переулке передала солдатам 400 килограммов сахара, 135 литров подсолнечного масла, 216 килограммов макарон, 90 килограммов гречневой крупы, 18 килограммов консервированной горбуши и прочее.

В Южном административном округе к сбору гумпомощи также присоединились три заведения общепита из Нагорного района. Вместе они передали бойцам крупы, более 250 банок паштета, мясных и рыбных консервов, порядка 100 упаковок чая, 150 килограммов сахара и 200 пачек печенья.

Кроме того, столовые и кафе из районов Чертаново Южное и Нагатино-Садовники отправили в зону боевых действий и военные госпитали 200 готовых ужинов и еще 250 килограммов еды. Свою часть помощи также оказали и сотрудники пекарни, находящейся в районе Северное Бутово в ЮЗАО. Они собрали 80 килограммов собственной продукции и 100 сухпайков для российских военнослужащих.

Кафе из района Люблино передало в зону СВО 500 банок тушенки, столько же продовольственных пайков и 45 коробок печенья. Сразу несколько кафе в Восточном административном округе направили военным примерно тысячу обедов и три тысячи единиц продуктов питания и одноразовой посуды.

В свою очередь, сотрудники пельменной из района Марьина Роща собрали около 1,5 тысячи банок перловой и гречневой каши с мясом, а также тушенки. Пекарня из Ростокина отправила 200 килограммов сахара, а кафе грузинской кухни – гречку, макароны, сгущенку и детское питание. Посылки с различными сладостями и чаем передали бойцам СВО заведение общепита на Цветном бульваре и веганское кафе на Кузнецком Мосту.

К сбору гумпомощи также присоединился и Северный административный округ. В частности, кафе из Дмитровского района направило российским солдатам в Харьковскую область консервы и крупы, а итальянский ресторан – 50 килограммов крупы, муки, сахара и печенья, а также консервы, чай и воду.

Столичные рестораны на постоянной основе предлагают скидки участникам спецоперации на Украине. Сейчас такую помощь оказывают около 30 городских заведений общепита.

Кроме того, ранее в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на рыбных рынках "Москва – на волне" были проведены мастер-классы для детей из семей участников СВО. Занятия, на которых побывали почти 130 детей, проходили дважды в неделю.