На рыбных рынках "Москва – на волне" провели занятия для детей участников СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на рыбных рынках "Москва – на волне" были проведены мастер-классы для детей из семей участников спецоперации на Украине. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия, на которых побывали почти 130 детей, проходили дважды в неделю. Профессиональные шефы научили юных поваров готовить необычные и традиционные новогодние блюда из рыбы и морепродуктов. Так, они научились готовить судака с нежным кремом из моркови, а также оливье с раковыми шейками.

Всего с момента открытия рыбных рынков "Москва – на волне" кулинарные мастер-классы на них посетили более 10 тысяч человек. Эти занятия популярны у детей всех возрастов, так как меню составляют профессиональные повара, а для повторения блюда в домашних условиях не потребуются специальные навыки и редкие продукты.

Поставщики рыбных рынков "Москва – на волне" уже давно поддерживают участников спецоперации. Для бойцов на фронт отправляются консервы и другие продукты длительного срока хранения. Кроме того, поставщики также оказывают помощь госпиталям и жителям приграничных регионов.

Ранее Москва передала детям из новых регионов России новогодние сладости. Волонтеры также навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, доставка новогодних подарков в новые регионы уже стала традицией, а москвичи отправляются туда третий год подряд.

