Собянин: первые новогодние подарки доставлены из Москвы на новые территории

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва передала детям из новых регионов России первую партию новогодних сладостей. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

"Московские волонтеры отвезли и вручили 30 тыс. подарков ребятам, которые находятся в больницах, детских домах, реабилитационных центрах", – сообщил мэр.

Собянин уточнил, что волонтеры также навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи. По его словам, доставка новогодних подарков в новые регионы уже стала традицией, а москвичи отправляются туда третий год подряд, чтобы поделиться душевным теплом и ощущением чуда.

Между тем в Москве в четвертый раз пройдет благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Фрукты будут собирать с 15 по 31 декабря на 58 площадках, расположенных в разных районах Москвы.

Цитрусовые будут переданы тем, кто в них нуждается, – подопечным благотворительных фондов и жителям приграничных регионов. Приобрести мандарины можно на площадках столичных ярмарок.

Кроме того, помощь бойцам спецоперации направляют участники московских фестивалей. Например, одна из сыроварен Подольска каждые несколько месяцев передает в зону СВО порядка 40 килограммов сыра. В основном военнослужащим отправляются различные сорта твердых сыров, поскольку они могут долго храниться без потери качества.

