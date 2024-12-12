Благотворительная акция "Подвешенный мандарин" начнется на столичных ярмарках

Фото: Москва 24/Екатерина Борщева

В Москве в четвертый раз пройдет благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Название акции взяло свое начало от итальянской традиции caffe sospeso – "подвешенного", или предоплаченного, кофе для тех, кто сейчас не может позволить себе его купить.

Фрукты будут собирать с 15 по 31 декабря на 58 площадках, расположенных в разных районах Москвы. Цитрусовые будут переданы тем, кто в них нуждается, – подопечным благотворительных фондов и жителям приграничных регионов.

Помочь нуждающимся и подарить им новогоднее настроение приглашают всех желающих. Приобрести мандарины можно на площадках столичных ярмарок.

Ярмарочные павильоны в Москве расположены неподалеку от станций метро и в других многолюдных местах. Они оснащены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их посещение комфортным в любое время года.

Фрукты на ярмарки привозятся из более чем 40 регионов России. Поставщики гарантируют качество и свежесть товара, а специалисты комитета ветеринарии города Москвы проверяют фрукты непосредственно перед их отправкой на продажу.

Также россияне могут принять участие во всероссийской акции "Елка желаний", которая проводится с 2018 года. В этом году состоится уже седьмой сезон "Елки". Только за последние 6 лет 88 тысяч человек исполнили около 210 тысяч желаний.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве свыше 1,3 миллиона человек занимаются волонтерством. При этом больше миллиона из них – молодежь. Мэр уточнил, что добровольцы помогают благотворительным организациям, приютам для бездомных животных и участвуют в сборе гумпомощи. Также волонтеры организуют различные спортивные мероприятия и патриотические акции.