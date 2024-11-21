В Москве дали старт всероссийской акции "Елка желаний"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве при поддержке организации "Росмолодежь. Добро" был дан старт седьмому сезону всероссийской акции "Елка желаний", которая воплощает мечты детей. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления "Движения Первых" Артур Орлов, передает ТАСС.

За последние 6 лет было исполнено около 210 тысяч желаний, а их исполнителями стали 88 тысяч человек. Орлов подчеркнул, что в 2024 году в акции добавится еще одна категория участников – дети, проживающие в приграничных зонах.

"Это – Белгородская, Курская и Брянская области, которые находятся, к сожалению, под постоянным ежедневным огневым воздействием", – уточнил председатель правления "Движения Первых".

"Елка желаний" проводится с 2018 года. Ежегодно к акции присоединяется Владимир Путин. В прошлом году президент исполнил желания трех школьников: Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга попробовала себя в роли ведущей новостей на "Первом канале", Никита Мирошниченко из Костромской области посетил Эрмитаж, а Кристина Син из Южно-Сахалинска увидела озеро Байкал.

