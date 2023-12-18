Медведев поучаствовал в акции "Елка желаний"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель фракции "Единая Россия" Дмитрий Медведев поучаствовал во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Вместе с ним шары с детскими новогодними пожеланиями сняли председатель высшего совета Борис Грызлов и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Об этом сообщается в телеграм-канале "Единой России".

Медведеву выпало желание 11-летнего Руслана из Норильска. Мальчик захотел попасть в Москву на Кремлевскую елку.

"Давайте поможем", – сказал Медведев.

Председателю партии также предстоит исполнить желания 12-летней Марины из Запорожской области, которая мечтает об акустической гитаре, и Никиты из ДНР – он хочет графический планшет.

Грызлову же досталось желание 5-летнего Глеба из Москвы. Он хочет телескоп.

"Вот это, кстати, мечта классная", – отметил председатель высшего совета партии.

Грызлов также исполнит желания 10-летней Василины из Республики Тыва, мечтающей о конструкторе, и 14-летнего Айкемира из Камчатского края, который хочет беспроводные наушники.

Турчаку предстоит исполнить желания 16-летнего Дмитрия из Запорожской области, который мечтает о велосипеде, 15-летней Виктории из Херсонской области, мечтающей о гитаре, и 17-летнего Ярослава из Ивановской области – мальчик хочет в подарок туристическую палатку.

"Мечты должны сбываться", – заключил Турчак.

Ранее в акции "Елка желаний" приняли участие депутаты Госдумы. Так, первый вице-спикер ГД Александр Жуков исполнит желание 7-летнего Ильи из Омска, который хочет посетить сибирские владения Деда Мороза, а председатель ЛДПР Леонид Слуцкий исполнит мечты Полины из Мордовии и Варвары из Марий Эл – девочки желают попасть на Кремлевскую елку и получить цифровое пианино.

Путин исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"