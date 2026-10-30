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30 октября, 12:40

Общество

"Почта России" изменит график работы в День народного единства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отделения "Почты России" изменят график работы в связи с Днем народного единства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Среда, 4 ноября, станет выходным днем для всех отделений почты, кроме круглосуточных и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов, – они продолжат работать в обычном режиме. При этом 3 ноября рабочий день отделений сократится на час, а 5 ноября они вернутся к стандартному расписанию.

В праздничный день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда России, с учетом особенностей конкретных регионов.

Чтобы клиенты бесперебойно получали пенсии, посылки и заказы с маркетплейсов, часть отделений может работать по другому расписанию. Уточнить актуальный график или найти ближайший открытый офис можно на сайте или в мобильном приложении "Почты России".

Кроме того, в День народного единства москвичи и туристы не смогут посетить мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Доступ в эти локации будет ограничен в течение всего праздничного дня.

При этом парковки в столице 4 ноября станут бесплатными на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Оплата останется только на автостоянках со шлагбаумом.

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