Москвичей предупредили о новой схеме мошенников с "забытой" картой в банкомате

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Забирать чужую банковскую карту, оставленную в банкомате, может быть опасно, так как находку могут использовать в мошеннической схеме с ложными обвинениями в краже. Об этом предупредили эксперты столичного проекта "Перезвони сам".

Злоумышленники рассчитывают на реакцию случайного прохожего. Когда человек пытается достать карту из устройства, к нему подходит якобы владелец в сопровождении сообщников и заявляет, что с его счета пропали деньги.

Участники инсценировки подтверждают обвинения и угрожают вызвать полицию. Испугавшись возможных последствий, человек может согласиться уладить конфликт на месте и заплатить "компенсацию". Сумму мошенники определяют исходя из того, сколько потенциальная жертва готова отдать – требования могут составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентины Шилиной, в основе схемы лежит психологическое давление. Человек не совершал противоправных действий, но из-за агрессивного поведения группы и ложных обвинений может потерять способность здраво оценивать ситуацию.

Мошенники заранее готовят инсценировку. Один из них вставляет карту в банкомат, имитирует снятие наличных и оставляет ее в устройстве. При этом карта может быть заблокирована или не иметь реальной финансовой ценности. Затем сообщник наблюдает за происходящим в ожидании прохожего, который заметит находку.

Эксперты советуют не извлекать чужую карту из банкомата, не нажимать кнопки и не пытаться проверить баланс. Вместо этого следует позвонить в банк по номеру, указанному на устройстве или официальном сайте, и сообщить о находке.

Если карту уже достали, нужно связаться с банком и дождаться его сотрудника, чтобы передать ему находку. При появлении человека, называющего себя владельцем карты, и его обвинениях в краже не следует отдавать деньги или пытаться договориться. В такой ситуации эксперты рекомендуют предложить вызвать полицию.

Ранее в МВД предупреждали о схеме мошенничества с подарками от маркетплейсов. Злоумышленники связываются с россиянами в мессенджерах, представляются сотрудниками торговых площадок и обещают вознаграждение за активное использование сервиса, выманивая код из СМС.

Затем с жертвой связывается лжесотрудник правоохранительных органов, который заявляет о взломе аккаунта на "Госуслугах", и под предлогом защиты сбережений убеждает "задекларировать" все деньги, после чего человек их лишается.