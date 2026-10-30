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30 октября, 05:32

Безопасность

МВД рассказало о схеме мошенничества с подарками от маркетплейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники придумали новую схему обмана с подарками от популярных маркетплейсов. Злоумышленники обещают россиянам вознаграждение за активное использование сервиса, а затем под предлогом защиты сбережений убеждают передать им деньги. Об этом говорится в материалах МВД России.

Сначала аферисты связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах, представляясь сотрудниками маркетплейсов. Они сообщают, что человеку якобы положен подарок за частые покупки или активность на платформе, и предлагают назвать код из СМС для его получения.

После этого собеседник просит дождаться уведомления о доставке подарка в приложении маркетплейса. Так мошенники создают впечатление, что обещанное вознаграждение действительно оформлено.

Затем с россиянином связывается другой участник схемы – лжесотрудник правоохранительных органов. Он заявляет, что злоумышленники якобы получили доступ к персональным данным человека и его учетной записи на портале "Госуслуги".

Под предлогом защиты средств аферист убеждает жертву "задекларировать" все сбережения, чтобы помешать преступникам завладеть ими. В результате человек рискует лишиться своих денег.

Ранее МВД сообщило о мошеннической схеме, связанной с обещанием компенсации расходов на домашний интернет. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Социального фонда или налоговой службы и уверяют, что собеседнику полагается выплата за использование интернета или компьютера. Под предлогом ее оформления аферисты предлагают подтвердить личные данные через портал "Госуслуги" или продиктовать код из СМС, чтобы получить доступ к учетной записи потенциальной жертвы.

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