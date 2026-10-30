30 октября, 05:32Безопасность
МВД рассказало о схеме мошенничества с подарками от маркетплейсов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Мошенники придумали новую схему обмана с подарками от популярных маркетплейсов. Злоумышленники обещают россиянам вознаграждение за активное использование сервиса, а затем под предлогом защиты сбережений убеждают передать им деньги. Об этом говорится в материалах МВД России.
Сначала аферисты связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах, представляясь сотрудниками маркетплейсов. Они сообщают, что человеку якобы положен подарок за частые покупки или активность на платформе, и предлагают назвать код из СМС для его получения.
После этого собеседник просит дождаться уведомления о доставке подарка в приложении маркетплейса. Так мошенники создают впечатление, что обещанное вознаграждение действительно оформлено.
Затем с россиянином связывается другой участник схемы – лжесотрудник правоохранительных органов. Он заявляет, что злоумышленники якобы получили доступ к персональным данным человека и его учетной записи на портале "Госуслуги".
Под предлогом защиты средств аферист убеждает жертву "задекларировать" все сбережения, чтобы помешать преступникам завладеть ими. В результате человек рискует лишиться своих денег.
Ранее МВД сообщило о мошеннической схеме, связанной с обещанием компенсации расходов на домашний интернет. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Социального фонда или налоговой службы и уверяют, что собеседнику полагается выплата за использование интернета или компьютера. Под предлогом ее оформления аферисты предлагают подтвердить личные данные через портал "Госуслуги" или продиктовать код из СМС, чтобы получить доступ к учетной записи потенциальной жертвы.