Москвичи выберут имя для птенца сипухи из музея-заповедника "Коломенское"

Фото: музей-заповедник "Коломенское"

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за имя для птенца сипухи – нового обитателя Соколиного двора музея-заповедника "Коломенское", подведомственного столичному департаменту культуры. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Птенец сипухи родился 17 июля в подмосковном питомнике, где занимаются разведением редких краснокнижных хищных птиц. В "Коломенское" он приехал совсем маленьким. Специалисты выхаживали его с особой заботой: кормили из пинцета маленькими порциями несколько раз в день.

Приблизительно через две недели птица начала есть самостоятельно. Сейчас она играет с мягкими игрушками, ест перепелок с мышами, а также любит прогулки на перчатке у сокольников. Птенец уже подрос, окреп и полюбился посетителям, но имени, в отличие от других птиц Соколиного двора, у него пока нет.

Москвичи могут выбрать из пяти вариантов. Янтарь отсылает к окрасу оперения, схожему с полудрагоценным камнем. Царевич напоминает о XVII веке, когда Коломенское считалось любимой летней резиденцией царя Алексея Михайловича. Герцог подчеркивает благородный, аристократичный вид птицы. Гвидон – имя героя "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина. Лель предложили из-за схожести окраса птенца с цветом кудрей юноши-пастуха из русской мифологии.

Победивший вариант станет официальным именем пернатого. Голосовать могут жители старше 14 лет – для этого необходима полная или стандартная учетная запись на портале mos.ru. За сделанный выбор начислят баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги партнеров программы либо перевести на благотворительность, в том числе в фонды помощи животным.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 7 миллионов человек, прошло более 7,9 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Развитием проекта занимаются ГКУ "Новые технологии управления" и столичный департамент информационных технологий.

Ранее у козы Кнопки с "Городской фермы" на ВДНХ родились двойняшки. Брат и сестра появились на свет 1 августа, уже подросли и окрепли. Теперь юные москвичи выберут им имена в опросе на платформе "Активный гражданин – детям". Для двойняшек подготовили по пять вариантов имен. Самца можно назвать Шустрик, Вихрь, Гром, Рагнар или Силач, самку – Мила, Августина, Рози, Капи или Фифа.

Кроме того, дети могут предложить свой вариант. В разделе опроса "Подробнее" можно посмотреть фотографии козлят, узнать интересные факты об их родителях и значение каждого имени.