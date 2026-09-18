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18 сентября, 10:38

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Юные москвичи выберут имена козлятам с "Городской фермы" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

У козы Кнопки с "Городской фермы" на ВДНХ родились двойняшки. Брат и сестра появились на свет 1 августа, уже подросли и окрепли. Теперь юные москвичи выберут им имена в опросе на платформе "Активный гражданин – детям", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Новорожденные козлята сразу встали на ножки. Самец имеет черно-белый окрас, самка – белая с коричневыми пятнами на голове. Животные здоровы, активны и любопытны, все время находятся рядом с родителями и исследуют свой дом. Мать их кормит и оберегает, а зоологи фермы наблюдают за малышами и помогают Кнопке заботиться о потомстве.

Для двойняшек подготовили по пять вариантов имен. Самца можно назвать Шустрик, Вихрь, Гром, Рагнар или Силач, самку – Мила, Августина, Рози, Капи или Фифа. Кроме того, дети могут предложить свой вариант. В разделе опроса "Подробнее" можно посмотреть фотографии козлят, узнать интересные факты об их родителях и значение каждого имени.

Выбрать имя смогут ребята от 6 до 13 лет включительно со стандартной учетной записью на портале mos.ru. За участие им начислят детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно потратить на товары и услуги.

Ранее в Московском зоопарке родились детеныши кустарниковых собак. Они уже выходят гулять с остальными членами семейства. В теплую погоду их можно увидеть в вольере на старой территории, а при похолодании они уходят во внутренние теплые домики.

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