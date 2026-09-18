Эксперт Блинов: сенсорные кнопки и управление жестами могут скоро исчезнуть из автомобилей

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Ряд современных автомобильных технологий может утратить свою востребованность и вовсе исчезнуть в новых автомобилях. Среди них сенсорные кнопки и управление жестами, заявил директор по маркетингу компании по продаже автомобилей Юрий Блинов в беседе с "Газетой.ру".

По словам Блинова, утопленные электронные ручки дверей усложняют конструкцию и мешают аварийному открытию. Сенсорные и емкостные кнопки также не получили распространения: Volkswagen после жалоб клиентов вернул обычные кнопки на руль.

Кроме того, управление жестами, которое BMW предлагала почти 10 лет, себя не оправдало. Владельцы почти не пользовались функцией, и компания отказалась от нее при внедрении системы iDrive X.

Tesla в 2021 году сделала штурвалы стандартом для электрокаров Model S и Model X, но затем вернула круглый руль, поскольку штурвал оказался неудобен при парковке. Теперь это платная опция.

Блинов также отметил, что теряют смысл подписки на уже имеющийся функционал. BMW ранее экспериментировала с платным подогревом сидений, но отказалась из-за низкого спроса. Кроме того, бессмысленной становится и гонка автопроизводителей за количеством и размерами экранов. Также становятся невостребованными отдельные системы, например "Ночное видение" в камерах.

Ранее в России стартовали продажи обновленных версий моделей Lada Vesta и Aura с расширенным оснащением. Речь шла об автоматической климатической системе и телематической системе "Lada Connect Старт". Несмотря на добавление новых опций, цены на автомобили остались прежними.

