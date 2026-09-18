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18 сентября, 11:11

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Reuters: один человек погиб при стрельбе в школе на юге Филиппин

Один человек погиб при стрельбе в школе на юге Филиппин

Фото: AP/Gerard Carreon

В результате стрельбы в школе в провинции Южный Котабато на юге Филиппин погиб как минимум один человек, передает Reuters.

По информации губернатора провинции Рейналдо Тамайо, пострадали четыре человека. В настоящий момент подробности случившегося не уточняются.

Ранее появилась информация, что в Марселе на юге Франции два человека устроили стрельбу. По данным СМИ, двое мужчин на мотоцикле подъехали к улице Амьен недалеко от вокзала Сен-Шарль. Пассажир стал стрелять по группе из пяти человек.

20-летний мужчина погиб. Кроме того, пострадал 18-летний молодой человек, его состояние оценивалось как критическое. Помимо этого, тяжелые ранения получил 23-летний мужчина, а четвертый пострадавший, несовершеннолетний, скрылся с места происшествия. Нападавшие также скрылись.

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