Reuters: один человек погиб при стрельбе в школе на юге Филиппин

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В результате стрельбы в школе в провинции Южный Котабато на юге Филиппин погиб как минимум один человек, передает Reuters.

По информации губернатора провинции Рейналдо Тамайо, пострадали четыре человека. В настоящий момент подробности случившегося не уточняются.

Ранее появилась информация, что в Марселе на юге Франции два человека устроили стрельбу. По данным СМИ, двое мужчин на мотоцикле подъехали к улице Амьен недалеко от вокзала Сен-Шарль. Пассажир стал стрелять по группе из пяти человек.

20-летний мужчина погиб. Кроме того, пострадал 18-летний молодой человек, его состояние оценивалось как критическое. Помимо этого, тяжелые ранения получил 23-летний мужчина, а четвертый пострадавший, несовершеннолетний, скрылся с места происшествия. Нападавшие также скрылись.

