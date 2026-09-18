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18 сентября, 13:18

Политика

Зайцева: электронное голосование удобно, когда нет времени идти на участок

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала старт выборов в Госдуму ответственным днем. В разговоре с журналистами она также отметила, что выбрала электронный метод голосования.

"Сейчас это (электронный метод. – Прим. ред.) удобно, честно, открыто – на самом деле просто комфортно, потому что иногда нет времени дойти до участка, а в телефоне через свой личный кабинет просто выходишь, и голосуешь из дома, с работы, это комфортно и очень удобно", – отметила спортсменка.

Спортсменка поздравила всех с началом голосования и отметила, что страна находится в сложных условиях проведения СВО. По ее словам, россияне делают выбор за тех, кто защищал родину. В выборах принимают участие в том числе кандидаты, которые на собственном примере продемонстрировали патриотизм, указала Зайцева. Она добавила, что ее выбор падает именно на этих людей.

Зайцева призвала граждан не поддаваться мнению о том, что все решено, а приходить и голосовать самостоятельно. Так россияне проявят свою волю, активность и гражданскую позицию.

"Мы тем самым помогаем своей стране, выбираем, как будут жить наши дети, выбираем тех людей, которые будут представлять наши интересы во власти", – добавила чемпионка.

Выборы депутатов Госдумы проходят в России 18–20 сентября. Избиратели могут отдать голос как очно, так и онлайн.

Все избирательные участки страны в первый день голосования начали работу штатно. По мере их открытия серьезных инцидентов не было, уточнила глава ЦИК Элла Памфилова.

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