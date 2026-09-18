На Урале автобус с 20 пассажирами попал в ДТП из-за спешки водителя Lexus

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Свердловской области"

В Екатеринбурге произошло ДТП с рейсовым автобусом и тремя легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в мессенджере MAX.

Инцидент произошел около 9 часов утра (7 часов по московскому времени) на пересечении улиц Титова и Селькоровской. Водитель Lexus не уступил дорогу автомобилю Hyundai, в результате машину от удара отбросило на правую полосу, где произошло столкновение с автобусом. Lexus же отбросило назад, он врезался в Chery.

По данным ведомства, внутри автобуса находились 20 пассажиров. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась. Причиной ДТП стала невнимательность и опрометчивость водителя Lexus, на него уже составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля Volkswagen в Архипо-Осиповке Краснодарского края. По версии ведомства, 61-летний водитель иномарки ехал по трассе М-4 "Дон", но вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, который ехал из Ростова в Геленджик. Водитель Volkswagen и его пассажирка погибли, пассажиры автобуса не пострадали.