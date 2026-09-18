Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 14:08

Происшествия

На Урале автобус с 20 пассажирами попал в ДТП из-за спешки водителя Lexus

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Свердловской области"

В Екатеринбурге произошло ДТП с рейсовым автобусом и тремя легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в мессенджере MAX.

Инцидент произошел около 9 часов утра (7 часов по московскому времени) на пересечении улиц Титова и Селькоровской. Водитель Lexus не уступил дорогу автомобилю Hyundai, в результате машину от удара отбросило на правую полосу, где произошло столкновение с автобусом. Lexus же отбросило назад, он врезался в Chery.

По данным ведомства, внутри автобуса находились 20 пассажиров. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась. Причиной ДТП стала невнимательность и опрометчивость водителя Lexus, на него уже составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля Volkswagen в Архипо-Осиповке Краснодарского края. По версии ведомства, 61-летний водитель иномарки ехал по трассе М-4 "Дон", но вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, который ехал из Ростова в Геленджик. Водитель Volkswagen и его пассажирка погибли, пассажиры автобуса не пострадали.

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика