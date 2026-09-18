Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 13:51

Шоу-бизнес

Shaman и Мизулина проголосовали на выборах в Москве

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и его супруга глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина проголосовали на выборах в Госдуму в Москве. Соответствующее видео Мизулина опубликовала в своем канале в мессенджере MAX.

На кадрах видно, как пара заходит на избирательный участок и подходит к сотрудникам учреждения. Мизулина выбрала бумажный бюллетень, а ее муж – электронный терминал. После голосования они сфотографировались со всеми желающими.

В комментарии ТАСС Дронов заявил, что Россия всегда сама определяла и будет определять свою судьбу.

"Это право было завоевано мужеством многих поколений, защищавших свободу и независимость нашей Родины. Сегодня наши бойцы продолжают эту борьбу, и наши решения должны быть достойны их подвига. Мы с Екатериной сделали свой выбор, понимая, что из миллионов личных решений складывается общий путь страны – сильной, единой и суверенной России", – сказал артист.

Кроме Дронова и Мизулиной, уже проголосовали глава МИД России Сергей Лавров, спикер ГД Вячеслав Володин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин может отдать свой голос в онлайн-режиме.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открылись 1 443 избирательных участка.

Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно

Читайте также


шоу-бизнесполитикавыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика