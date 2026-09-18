Shaman и Мизулина проголосовали на выборах в Москве

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и его супруга глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина проголосовали на выборах в Госдуму в Москве. Соответствующее видео Мизулина опубликовала в своем канале в мессенджере MAX.

На кадрах видно, как пара заходит на избирательный участок и подходит к сотрудникам учреждения. Мизулина выбрала бумажный бюллетень, а ее муж – электронный терминал. После голосования они сфотографировались со всеми желающими.

В комментарии ТАСС Дронов заявил, что Россия всегда сама определяла и будет определять свою судьбу.

"Это право было завоевано мужеством многих поколений, защищавших свободу и независимость нашей Родины. Сегодня наши бойцы продолжают эту борьбу, и наши решения должны быть достойны их подвига. Мы с Екатериной сделали свой выбор, понимая, что из миллионов личных решений складывается общий путь страны – сильной, единой и суверенной России", – сказал артист.

Кроме Дронова и Мизулиной, уже проголосовали глава МИД России Сергей Лавров, спикер ГД Вячеслав Володин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин может отдать свой голос в онлайн-режиме.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открылись 1 443 избирательных участка.