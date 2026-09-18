Песков заявил, что Путин может проголосовать на выборах в ГД в онлайн-режиме

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Владимир Путин может проголосовать на выборах в Госдуму в онлайн-режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы будем информировать вас", – сказал он и добавил, что предыдущие несколько лет президент использовал онлайн-формат для голосования.

Песков также допустил, что российский лидер может выразить свою позицию уже 18 сентября.

Ранее в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, на избирательном участке проголосовали спикер ГД Вячеслав Володин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В столице открылись все 1 443 избирательных участка.

