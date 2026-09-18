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18 сентября, 12:26

Политика

Электронные терминалы на избирательных участках Москвы работают штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электронные терминалы на избирательных участках Москвы работают штатно, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Единичные локальные неполадки наблюдались в течение непродолжительного времени. Они оперативно устранены и не повлияли на ход голосования и корректность учета голосов.

Руководитель штаба Вадим Ковалев уточнил, что в случае появления короткой задержки в работе терминала избиратели могли получить бумажный бюллетень.

"Мы наблюдаем в режиме реального времени, что все работает штатно, избиратели благополучно реализовывают свое право с помощью ТЭГ или бумажных бюллетеней", – добавил он.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. В столице отдать голос можно на участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно. В последнем случае необходимо устройство с выходом в интернет.

В Москве электронным форматом в первые часы после открытия участков воспользовались уже свыше миллиона избирателей.

Онлайн-голосование на выборах в Государственную думу открыто на сайте mos.ru

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