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18 сентября, 16:30

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CNBC: Уоррен Баффетт покинул пост председателя Berkshire Hathaway

Уоррен Баффетт покинул пост председателя Berkshire Hathaway

Фото: ТАСС/AP/Nati Harnik

Американский предприниматель Уоррен Баффетт ушел с поста председателя холдинга Berkshire Hathaway. Он занимал эту должность с 1965 года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на письмо 96-летнего инвестора акционерам.

Баффетт стал почетным председателем Berkshire Hathaway, он также продолжит входить в совет директоров компании. Новым председателем, согласно плану преемственности, будет его сын Говард Баффетт. Сьюзан Декер останется ведущим независимым директором.

Покинуть должность Баффетт решил чуть более чем через 9 месяцев после того, как 64-летний Грег Абель стал генеральным директором Berkshire Hathaway.

В своем письме инвестор отметил, что время всегда берет свое, однако к нему оно было щедро. Он указал, что успел увидеть такое развитие компании, о котором он даже не мечтал.

Абель же заявил, что культура и ценности Баффета продолжат быть основой холдинга, а сохранять их будет его сын.

Ранее генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук объявил об уходе со своего поста. Его должность занял Джон Тернус, который был старшим вице-президентом по аппаратному обеспечению компании. Кук при этом будет исполнительным председателем совета директоров корпорации.

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