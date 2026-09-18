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18 сентября, 17:58

Политика

Путин назвал социальную газификацию одной из важнейших инициатив для РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Социальная газификация является одной из важнейших инициатив для всей России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе открытия объектов социальной газификации по видео-конференц-связи.

"Сегодня мы вводим в эксплуатацию ряд объектов, построенных по программе социальной газификации. Это одна из важнейших инициатив для наших граждан, регионов, для отечественного топливно-энергетического комплекса и страны, пожалуй всей страны в целом", – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что программа социальной газификации является бессрочной и работа по ней обязательно продолжится. Это касается и газификации в целом, включая Сибирь и Дальний Восток. Он также констатировал, что запрос на газификацию в малых городах и сельской местности огромен, особенно там, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство.

По словам Путина, Россия располагает крупнейшими запасами газа и этот ресурс должен в первую очередь служить стране, позволяя развивать экономику и социальную сферу, а также повышать качество жизни граждан.

Ранее в Госдуме предложили запретить энергокомпаниям брать плату за подключение газа с пенсионеров. Депутат Сергей Миронов отметил, что освобождение от оплаты работ по газификации сделает этот процесс доступным для всех пожилых граждан. Он также напомнил об уже действующей в России программе социальной газификации.

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