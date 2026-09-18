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18 сентября, 20:51

Происшествия

Силы ПВО России уничтожили 328 украинских беспилотников за день

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 украинских БПЛА за день 18 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перехваты осуществлялись в период с 08:00 до 20:00. В ведомстве уточнили, что все аппараты относились к самолетному типу.

Беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской и Ростовской областей. Дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Дагестаном, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.

Ранее три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгородскую область. Мужчина и женщина получили травмы при ударе дрона по автомобилю в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе.

Кроме того, осколочные ранения грудной клетки получила 17-летняя девушка. Беспилотник сдетонировал на дорожном полотне.

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