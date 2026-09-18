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18 сентября, 22:06

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Зубной техник из Брянской области "запротезировал" ямы на дороге гипсовыми челюстями

Фото: МАХ/Baza

Зубной техник из Брянской области "запротезировал" ямы на дороге в селе Толмачево гипсовыми челюстями. Об этом сообщает канал Baza в мессенджере MAX.

Зубной техник Кирилл К. заполнил выбоины на Березовой улице ненужными гипсовыми образцами челюстей, которые остались у него после изготовления моделей на заказ. "Дорога челюстей" быстро превратилась в местную достопримечательность.

По данным канала, власти практически каждый год ремонтируют эту улицу, однако покрытие снова разрушается. В последний раз на благоустройство дорог и тротуаров села власти выделили более 12 миллионов рублей.

Ранее в Госдуме предложили отменять штрафы водителям, нарушившим ПДД из-за ям на дорогах. По мнению парламентариев, принятие меры позволит восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом, а также повысит доверие к системе дорожного контроля и судопроизводства.

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