Собянин: Москва помогает регионам создавать мастер-планы городов и территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва активно делится опытом градостроительства с российскими регионами. За последние 15 лет столичные специалисты спроектировали более 20 мастер-планов для городов и территорий – от Арктической зоны и Дальнего Востока до Северного Кавказа и Крыма, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.



Главным проводником столичного опыта выступает Институт Генплана Москвы. Работа ведется в рамках народной программы "Единой России" и национального проекта "Инфраструктура для жизни". Многие разработанные решения уже находятся в стадии реализации.

Один из примеров – туристический мастер-план "Большого Алтая", который предполагает развитие инфраструктуры трех сибирских регионов: Алтайского края, Республики Алтай и Кузбасса.

В Денисовой пещере завершен этап благоустройства, начата подготовка к музеефикации объекта. Стартовала модернизация аэропорта Горно-Алтайска: ему присвоен международный статус, планируется удлинение взлетно-посадочной полосы и строительство нового аэровокзального комплекса.

Построен первый отрезок трассы Урлу-Аспак – Каракол, которая станет частью туристического маршрута. Разворачивается комплексный ремонт Телецкого тракта, в нормативное состояние приведут более 100 километров магистрали. Также принято решение о строительстве четырехполосной скоростной трассы, которая свяжет аэропорт с курортом "Манжерок".

В прошлом году согласован мастер-план для города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Документ заложил основу для реконструкции местного аэропорта и железнодорожного вокзала. Уже приступили к строительству спортивного комплекса "Ноябрьск Арена", а также к экологической рекультивации и благоустройству берегов озера Ханто, которое станет главным местом отдыха горожан.

Уникальным проектом стал мастер-план развития островов Сарпинского и Голодного в Волгоградской области. Там планируется сформировать город-спутник Волгограда и всесезонный семейный курорт с образовательной, научной, IT-, спортивной и рекреационной инфраструктурой.

Ключевое условие – бережное сохранение пойменной экосистемы. Острова свяжут с районами Волгограда тремя новыми мостами, а Центральную набережную и остров Голодный соединит канатная дорога. Также появится образовательный кластер с технопарком и сеть тематических парков.

Согласно мастер-плану, Южно-Сахалинская агломерация должна развиваться как энергетическая и экономическая столица Дальневосточного региона. Документ включает сооружение двух объездных дорог, западной и восточной, возведение жилых кластеров "Северная долина" и "Южная долина", создание логистического центра, нефтегазового парка, а также индустриального строительного парка с предприятием лесопереработки.

Уже реализуется флагманский проект – модернизация порта Корсаков: отремонтированы важнейшие причалы Внутренней гавани, продолжается формирование транзитного порта-хаба. В аэропорту Южно-Сахалинск введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал, ведется строительство ВПП. Также запущена первая очередь нефтегазового индустриального парка, в планах – реновация Северной промзоны и расширение курорта "Горный воздух".

В Магнитогорске создается круглогодичное парковое пространство "Притяжение" площадью около 400 гектаров. Проект разработан с применением технологий информационного моделирования, что ускорило проектирование и строительство инженерных систем.

Строительство комплекса зданий общей площадью около 100 тысяч квадратных метров началось в 2021 году. Уже открыты парковая зона, светомузыкальные фонтаны, искусственный водоем с пляжем, спортивный кластер с воркаут-зоной, насыпной холм со всесезонным горнолыжным склоном, крытый Центр развлечений и амфитеатр.

Мастер-план Якутска, предусматривающий создание технологичной городской среды на вечной мерзлоте, стал отдельным серьезным вызовом. В основе проекта лежала идея столицы новой российской крио-культуры, где особенности жизни самого холодного города мира передаются через самобытную рекреацию, гастрономическую культуру, туризм, архитектурные решения и облик.

Город должен обрести неповторимый облик и стать привлекательнее для жизни и туризма, используя идентичность, связанную с историей, культурой, природой и народами Республики Саха.

"Делясь лучшими столичными практиками и технологиями градостроительства, Москва помогает создавать новые стандарты качества жизни в разных уголках России", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что московские цифровые решения помогают развивать собственные системы умного города в регионах России – от Калининградской области до Дальнего Востока. Наибольший интерес у регионов вызывают такие сервисы, как "МосМедИИ", "Московская электронная школа", RUSSPASS и многие другие. Распространение таких решений дает возможность повышать эффективность управления, создавая при этом более удобную городскую среду.

