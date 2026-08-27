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27 августа, 08:00

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Фестиваль Русского географического общества пройдет на ВДНХ с 28 по 30 августа

Фото: пресс-служба ВДНХ

Фестиваль Русского географического общества (РГО), посвященный этнокультурному разнообразию народов России, пройдет на ВДНХ с 28 по 30 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На одной площадке будут представлены традиции Русского Севера и Кавказа, кочевое наследие Сибири и финно-угорские обычаи Поволжья. Гости смогут познакомиться с культурой разных регионов через музыку, искусство, гастрономию и интерактивные мероприятия.

В программе – выступления народных коллективов и артистов, показы фильмов о путешествиях по стране в VR-кинотеатре, а также мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Творческие коллективы из разных уголков России продемонстрируют исконные традиции.

Для любителей рукоделия подготовлены занятия, на которых можно создать авторские изделия в стиле гжельской, жостовской или палехской росписи. Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные зоны с фотоловушками из заповедников, а также пройдет викторина РГО для проверки эрудиции.

В гастрономической зоне региональные бренды представят традиционную кухню – от казачьего курника до кавказского шашлыка. Посетителям расскажут о секретах приготовления чак-чака, выборе рыбы и особенностях сибирских пельменей. Также запланированы мастер-классы, дегустации, викторины и лотереи.

В рамках фестиваля состоится церемония награждения победителей и призеров конкурса "Лучший наставник в походе", финал которого прошел на Урале в июле.

Между тем в Перовском парке 29 августа состоится фестиваль "Летний Хвостфест". Он будет посвящен домашним животным. В программу мероприятия вошли бесплатные консультации ветеринаров и кинологов, лекции о правильном обращении с питомцами и возможность оказать помощь подопечным городских приютов.

Фестиваль водных фонариков пройдет в Москве с 28 по 30 августа

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