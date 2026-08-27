Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 05:48

Культура

Японская художница Яёи Кусама умерла в возрасте 97 лет

Фото: AP Photo/Itsuo Inouye

Японская художница-авангардистка Яёи Кусама умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".

По данным журналистов, Кусама скончалась 14 августа в больнице в Токио от полиорганной недостаточности.

Кусама была известна своими яркими узорами в горошек, сетчатыми мотивами и скульптурами из тыкв. Она стала ключевой фигурой авангарда еще в 1960-х годах, когда переехала в Нью-Йорк. Там она участвовала в провокационных хэппенингах против войны во Вьетнаме и в знаменитой акции Narcissus Garden.

В тот период она работала наравне с Энди Уорхолом и Класом Ольденбургом, заложив основы поп-арта и минимализма, но сохранила собственный узнаваемый почерк. Главным визуальным изобретением Кусамы стали "Зеркальные комнаты бесконечности" – инсталляции, где множество светящихся шаров отражаются в зеркальных стенах, создавая иллюзию бесконечного космоса.

Читайте также


культура

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика