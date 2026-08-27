Японская художница Яёи Кусама умерла в возрасте 97 лет

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Японская художница-авангардистка Яёи Кусама умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".

По данным журналистов, Кусама скончалась 14 августа в больнице в Токио от полиорганной недостаточности.

Кусама была известна своими яркими узорами в горошек, сетчатыми мотивами и скульптурами из тыкв. Она стала ключевой фигурой авангарда еще в 1960-х годах, когда переехала в Нью-Йорк. Там она участвовала в провокационных хэппенингах против войны во Вьетнаме и в знаменитой акции Narcissus Garden.

В тот период она работала наравне с Энди Уорхолом и Класом Ольденбургом, заложив основы поп-арта и минимализма, но сохранила собственный узнаваемый почерк. Главным визуальным изобретением Кусамы стали "Зеркальные комнаты бесконечности" – инсталляции, где множество светящихся шаров отражаются в зеркальных стенах, создавая иллюзию бесконечного космоса.