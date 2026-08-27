Генсек ОДКБ Масадыков назвал исключение Армении прерогативой верховных главнокомандующих

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Решение об исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находится в компетенции Совета коллективной безопасности, куда входят верховные главнокомандующие стран-участниц. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

"Решение ОДКБ, исключить Армению или нет, – это решение Совета коллективной безопасности, где членами являются верховные главнокомандующие наших стран. Это решение – за ними. Но я думаю, что всегда при принятии решений нужно учитывать все обстоятельства и моменты", – отметил Масадыков, которого цитирует ТАСС.

По его словам, если премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе, то у него, вероятно, есть свои повестки. Политик также призвал не предвосхищать события, напомнив, что, помимо мнения руководства страны, существует и мнение армянского народа.

Отвечая на вопрос о возможном обсуждении членства Армении на ноябрьском заседании Совета коллективной безопасности в Москве, Масадыков отметил, что секретариат не может принимать решения за ту или иную сторону.

"Все еще впереди. Будут ли этот вопрос серьезно обсуждать на очередном заседании СКБ в ноябре этого года – тоже вопрос, это решают сами главы государств. Давайте не будем торопить события", – заключил он.

Ранее Пашинян, представляя в парламенте программу правительства на 2026–2031 годы, заявил, что выступает за исключение республики из ОДКБ и будет доволен, если это произойдет. Он уточнил, что в ближайшие пять лет Армения не планирует возобновлять работу в организации.

Армянский премьер также анонсировал начало процесса подачи заявки от Армении на членство в ЕС. Он добавил, что проведение референдума по вопросу вступления в сообщество будет иметь смысл, когда обсуждение достигнет реперной точки и Ереван сможет приступить к подготовке дорожной карты.