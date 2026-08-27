Гросси заявил, что не видит усилий ООН в решении украинского и других кризисов

Фото: ТАСС/Sipa USA/Kazuki Oishi

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсекретаря ООН, заявил, что не видит заметных результатов работы всемирной организации в урегулировании украинского и других конфликтов. Об этом он сказал, выступая в вашингтонском центре имени Генри Стимсона.

По словам Гросси, речь идет о конфликтах, которые формируют нынешнюю раздробленность на международной арене. Среди них он назвал противостояние между РФ и Украиной, ситуации на Ближнем Востоке, в Южном Судане, в регионе Сахеля, а также обстоятельства, которые до недавнего времени затрагивали Сирию.

Он также подчеркнул, что уже довольно давно существует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию.

"Речь идет о том, что ООН присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна", – приводит ТАСС слова Гросси.

Ранее в ООН прокомментировали удар ВСУ по автобусу в ЛНР, заявив, что атаки на мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права. В организации потребовали немедленно прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру.

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в Луганской Народной Республике 26 августа. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами ехало по автодороге Золотое – Первомайск. В результате погибли 9 человек. По данному факту СК России возбудил уголовное дело о теракте.