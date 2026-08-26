Ваня Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории шоу "Голос. Дети"

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Российский певец Ваня Дмитриенко в возрасте 20 лет станет самым молодым наставником в истории шоу "Голос. Дети". Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

В Москве уже стартовали съемки 13-го сезона вокального шоу. Помимо Дмитриенко, красные "кресла-вертушки" займут Полина Гагарина, Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев.

Для Гагариной это будет уже 11-й сезон "Голоса" с учетом взрослых и детских версий. Гарифуллина и Воробьев займут семейное сплит-кресло.

Ведущей 13-го сезона станет Яна Чурикова, ее соведущей – Валя Карнавал.

Летом отборочная комиссия проекта рассматривала заявки будущих участников и проводила очные кастинги. В результате к этапу слепых прослушиваний отобрали 108 юных исполнителей.

География сезона охватила более 50 городов и населенных пунктов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Челябинск, Калининград, Минск, Брест, Алматы, Сухуми, Луганск, Курган и другие.

Ранее Дмитриенко попал в Книгу рекордов РФ как самый молодой артист, которому удалось собрать 70 тысяч зрителей на сольном концерте на большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". При этом в планах певца – снова собрать самый большой стадион столицы.