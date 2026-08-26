Суд в Москве взыскал с таксопарка убытки за опоздание пассажира на поезд

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Московский суд частично удовлетворил иск пассажира, который опоздал на поезд из-за ошибки водителя такси. С индивидуального предпринимателя-перевозчика взысканы невозвращенная стоимость билетов, компенсация морального вреда и штраф, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно решению, перевозчик должен выплатить 8 331 рубль за билеты, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, 6 665 рублей 95 копеек штрафа за отказ от досудебного урегулирования, а также почтовые расходы. При этом в иске к агрегатору такси суд отказал.

Летом 2025 года мужчина заказал через приложение автомобиль класса "Бизнес", чтобы успеть на поезд до Ижевска. Заявку оформили в 16:15, однако машина приехала на 25 минут позже. Вместо 20 минут и восьми километров поездка заняла 54 минуты, а маршрут увеличился до 20 километров. На Казанский вокзал пассажир с семьей прибыл в 17:45 – через минуту после отхода поезда.

В материалах дела отмечается, что водитель не знал городской инфраструктуры, а маршрут не соответствовал целям перевозки при отсутствии пробок и перекрытий. Кроме того, автомобиль не имел разрешения на деятельность легкового такси, а предприниматель не проверил водителя.

Из-за срыва поездки истец сдал билеты на поезд, купленные за 20 376 рублей, получив обратно лишь 12 044 рубля. Невозвращенные 8331 рубля взысканы как убытки.

Суд отказал в компенсации 19 300 рублей за авиабилеты и 650 рублей за экспресс до аэропорта: перелет признали добровольным выбором, к тому же он обошелся дешевле железнодорожной перевозки.

Ранее столичный суд конфисковал автомобиль Infiniti стоимостью более 1,9 миллиона рублей у 50-летнего мужчины, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Кроме того, нарушителю назначили штраф в 200 тысяч рублей. Также его лишили водительских прав на 2 года.