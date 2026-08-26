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26 августа, 21:35

Экономика

УФАС возбудило дело в отношении сети АЗС "Трасса"

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо у ПАО "Евротранс", которое владеет сетью автозаправочных станций "Трасса". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, реализуемые через эту сеть АЗС. Как отметили в управлении, это привело к диспаритету розничных цен компании по отношению к ценам, установленным на заправках нефтяных компаний.

На основании выявленных признаков УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф, добавили в ведомстве.

По итогам анализа рынка розничной реализации моторного топлива, проведенного УФАС, ПАО "Евротранс" занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.

В августе на автозаправочных станциях Москвы вырос спрос на топливо. Трудности с поставками бензина на АЗС наблюдаются и в других регионах страны. Принимаются меры по стабилизации ситуации.

В частности, Россия начала импортировать бензин для насыщения внутреннего рынка, а правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо. По данным Минэнерго РФ, на данный момент внутренний рынок насыщается за счет импорта и топлива классов К2–К4.

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