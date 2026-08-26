Три человека ранены при ракетном ударе по центру Донецка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека, включая ребенка, ранены в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, у пострадавших ранения различной степени тяжести. Информация о погибших и других раненых уточняется.

Случившееся Пушилин назвал очередным военным преступлением киевского режима. Он указал, что Киев "вновь и вновь показывает свою террористическую сущность", когда обстреливает мирные кварталы в часы пик.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара ВСУ повреждения получил торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Донецк Сити". В момент атаки в здании находились люди.

Этот ТРЦ является самым большим в городе. Его площадь превышает 115 тысяч квадратных метров.

