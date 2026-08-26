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26 августа, 19:38

Технологии

Минцифры предложило условия запуска 5G для операторов связи

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Минцифры РФ подготовило предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое определяет порядок развертывания сетей 5G операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2. Об этом сообщается на странице министерства в MAX.

Согласно предложению, операторы смогут использовать для сетей пятого поколения уже выделенные им частоты, ранее предназначенные для стандарта LTE (4G), а также действующее иностранное оборудование, установленное на сети до 1 сентября 2026 года. Это позволит запустить 5G в кратчайшие сроки без дополнительных затрат на перестройку инфраструктуры.

Кроме того, операторам будут выделены новые полосы в диапазоне 4630–4990 мегагерц (4,63–4,99 гигагерца). Это даст возможность разворачивать высокопроизводительные сети и запускать сервисы, в том числе для промышленного применения.

Услуги 5G должны появиться в городах с населением свыше одного миллиона человек до 31 декабря 2027 года. После этого покрытие в диапазоне 4,63–4,99 гигагерца будет поэтапно расширяться в наиболее популярных местах городов-миллионников до 2031 года.

Кроме того, с 2027 года должен начаться постепенный переход на отечественные базовые станции. Завершить его необходимо до конца 2031 года.

Сети пятого поколения будут быстрее и с меньшей задержкой передавать данные. Развитие 5G в стране также должно стимулировать производство российского телеком-оборудования, что снизит зависимость от импорта.

Ранее сообщалось, что российские специалисты могут начать внедрять искусственный интеллект (ИИ) в телеком-отрасли. По мнению экспертов, это может позволить увеличить скорость мобильного интернета в России за счет роста пропускной способности. При этом операторы уже используют нейросети для мониторинга и аналитики.

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