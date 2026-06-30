Только треть россиян заявила о готовности жить без интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большинство россиян (72%) признались, что не смогут жить совсем без интернета. Только треть (28%) спокойно отнесутся к отсутствию Сети. Такие результаты показал социальный опрос, с результатами которого ознакомилась "Газета.ру".

Респондентов спрашивали, как долго они смогут жить без интернета. Более половины (53%) заявили, что им вполне комфортно будет существовать в таком режиме 1 или 2 дня. При этом 28% готовы остаться без Сети на месяц. Главным условием отказа от Всемирной паутины 48% назвали жизнь в собственном доме на природе.

"Дом на природе воспринимается как место абсолютной свободы и безопасности, где ты сам себе хозяин. Это невозможно заменить никаким цифровым контентом. Многие россияне устали от постоянного шума, рекламы, новостной повестки и необходимости быть "на связи" 24/7", – заявил специалист в сфере строительства Анатолий Нестеров.

По его словам, жизнь на природе для многих является способом "перезагрузить голову".

Также участники опроса раскрыли, чем бы заняли себя, если бы не "залипали" в соцсетях и гаджетах. Например, 25% провели бы время с друзьями и семьей. Еще 33% занялись бы своим хобби, 18% сосредоточили силы на спорте, а 24% стали бы больше гулять.

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