Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шестимесячный ребенок скончался в Подмосковье в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

В ночь на 30 июня при падении дрона в Егорьевске воспламенился частный дом. В результате под завалами оказались люди. Двух взрослых и двух детей удалось спасти из огня. Однако по пути в больницу шестимесячный ребенок скончался.

Воробьев выразил соболезнования родственникам малыша. Он пообещал поддержать семью. Остальные пострадавшие были доставлены в медучреждения, им оказывают медпомощь.

В общей сложности силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили 60 БПЛА в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске.

Губернатор добавил, что в Дубне при падении фрагментов дрона оказалось повреждено административное здание. В результате случившегося никто не пострадал. Еще один БПЛА рухнул на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. Предварительно, никто не получил травм.

Фрагменты беспилотника были также найдены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. Там задействованы экстренные и оперативные службы. Специалисты продолжают обследовать территории и устранять последствия атаки БПЛА.

Атака на столичный регион началась с полуночи вторника, 30 июня. Над Москвой с этого момента было уничтожено 56 дронов.

