Пожарные тушат возгорание на объекте Wildberries в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание на логистическом объекте Wildberries в Подольске возникло в результате атаки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На месте задействованы пожарные расчеты. Как уточнили в Wildberries, эвакуация была проведена заблаговременно, в соответствии с требованиями безопасности.

Компания также сообщила, что логистические цепочки перестроены: прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются на других объектах.

В свою очередь, глава округа Григорий Артамонов уточнил в мессенджере MAX, что к тушению пожара привлечены 14 автоцистерн и 56 человек личного состава. Он также добавил, что пожар, ранее произошедший на складе "Мистраль", полностью ликвидирован.

10 городских округов Московской области подверглись одной из самых массированных атак беспилотников в ночь на 16 августа. Было ликвидировано 187 БПЛА.

В результате атаки 83-летний мужчина погиб в Раменском после попадания дрона на территорию частного дома. Кроме того, в Подольске травмы получили три человека. В Климовске помощь понадобилась водителю грузовика, у которого диагностировали ранение кисти.

Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный – ранение плеча. Угрозы их жизни нет, всем оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в Домодедове загорелся склад с лекарствами, пострадавших нет. В этом же городском округе были повреждены несколько жилых домов. Повреждения также зафиксированы на территории нового здания отдела полиции в Кашире, а в Воскресенске – на территории отдельных сооружений промобъекта.

Помимо этого, в Подольске повреждены частный дом в СНТ "Лесной", легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке "Матвеевское". В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступине на территории одного из садовых товариществ разрушена баня.

