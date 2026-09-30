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30 сентября, 19:00

Спорт

CAS пока не получил апелляцию от фигуристки Валиевой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляцию от российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отозвать ее нейтральный статус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

При этом ранее Спортивный арбитражный суд подтвердил получение апелляций от фигуриста Марка Кондратюка, а также от танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на решения ISU касательно нейтрального статуса.

Международный союз конькобежцев в августе присвоил нейтральный статус этим фигуристам, однако в сентябре его отозвали.

Спортсмены подали апелляции на данное решение. В результате их жалоба была отклонена, после чего фигуристы подали иск в CAS.

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