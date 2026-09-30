CAS пока не получил апелляцию от фигуристки Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляцию от российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отозвать ее нейтральный статус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

При этом ранее Спортивный арбитражный суд подтвердил получение апелляций от фигуриста Марка Кондратюка, а также от танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на решения ISU касательно нейтрального статуса.

Международный союз конькобежцев в августе присвоил нейтральный статус этим фигуристам, однако в сентябре его отозвали.

Спортсмены подали апелляции на данное решение. В результате их жалоба была отклонена, после чего фигуристы подали иск в CAS.