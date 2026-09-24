24 сентября, 17:43Спорт
CAS получил апелляции от фигуристов Кондратюка, Степановой и Букина на решения ISU
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляций от фигуриста Марка Кондратюка, а также от танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на решения Международного союза конькобежцев (ISU) касательно нейтрального статуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
При этом на данный момент суд не получал апелляцию от фигуристки Камилы Валиевой.
ISU в августе присвоил нейтральный статус Валиевой, Кондратюку, а также Степановой и Букину. Однако в сентябре их отозвали.
Спортсмены подали апелляции на данное решение. В результате их жалоба была отклонена. В связи с этим фигуристы подали иск в CAS. В этом процессе им оказали помощь как юристы, так и Федерация фигурного катания на коньках России.