CAS получил апелляции от фигуристов Кондратюка, Степановой и Букина на решения ISU

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Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляций от фигуриста Марка Кондратюка, а также от танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на решения Международного союза конькобежцев (ISU) касательно нейтрального статуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

При этом на данный момент суд не получал апелляцию от фигуристки Камилы Валиевой.

ISU в августе присвоил нейтральный статус Валиевой, Кондратюку, а также Степановой и Букину. Однако в сентябре их отозвали.

Спортсмены подали апелляции на данное решение. В результате их жалоба была отклонена. В связи с этим фигуристы подали иск в CAS. В этом процессе им оказали помощь как юристы, так и Федерация фигурного катания на коньках России.

