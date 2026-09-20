Валиева заявила, что будет бороться за право выступать на международных турнирах

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская фигуристка Камила Валиева намерена добиваться возвращения на международные соревнования, передает ТАСС.

"Юристы работают. Мы будем бороться за свои права", – заявила спортсменка.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву в январе 2024 года. Ей нельзя было выступать на турнирах под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в том числе с показательными программами.

Спортсменка возобновила карьеру в декабре 2025 года. Позже она вошла в резервный состав сборной России и значилась в списке как заслуженный мастер спорта.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил Валиевой нейтральный статус, однако уже в сентябре он был отозван.