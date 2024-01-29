CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.

"Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил", – говорится в сообщении.

Фигуристку отстранили от соревнований с 25 сентября 2021 года. Это говорит о том, что все достигнутые Валиевой результаты начиная с указанной даты будут аннулированы.

В материалах CAS указывается, что результаты являются окончательными и обязательными. При этом стороны могут подать апелляцию на решение в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. Сторона фигуристки сможет подать апелляцию в случае процессуальных нарушений CAS.

Валиеву подозревают в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

После этого спортсменка обратилась в CAS с просьбой не аннулировать ее результаты и сохранить за ней золото на Олимпиаде в Пекине.

В сентябре 2023 года WADA проинформировало фигуристку о положительной допинг-пробе с нарушением.



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