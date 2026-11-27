Фото: Getty Images/Trond Tandberg

Бывший вратарь сборной Исландии по футболу Ингвар Йоунссон скончался в возрасте 37 лет в результате онкологического заболевания. Об этом сообщил футбольный клуб "Викингур" на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Заболевание обнаружили у спортсмена прошлой весной. Йоунссон ушел из жизни в среду, 25 ноября, в окружении близких. У него остались жена и трое детей.

В клубе добавили, что мысли команды сейчас с семьей и близкими вратаря, а также выразили им глубочайшие соболезнования.

В составе "Стьярнана" и "Викингура" Йоунссон становился чемпионом Исландии, играл за клубы Норвегии и Дании. За сборную Исландии он провел восемь матчей, а на Евро-2016 поехал в статусе запасного вратаря.