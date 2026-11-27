Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instasamka

Певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) хочет стать мамой и рассматривает суррогатное материнство. О таких планах она рассказала в интервью Nikki Say.

Решение в пользу суррогатного материнства связано не только с особенностями здоровья певицы, но и с нежеланием надолго выпадать из привычной жизни. Инстасамка сомневается, что у нее получится одновременно работать, заниматься спортом, восстанавливаться после родов и воспитывать ребенка.

В то же время Инстасамка допустила, что когда-нибудь захочет родить сама. Ее интересует процесс беременности, но для этого, по словам певицы, нужно больше свободного времени и сильное желание.

Ранее Инстасамка заявила, что не собирается покидать Россию и прекращать музыкальную карьеру. Ее прежние заявления об уходе были частью продвижения перед выходом новой песни. Она призналась, что специально решила "подтопить хайпа".

