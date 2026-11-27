Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Ветеринары Тушинской ветклиники спасли пятилетнего кота Тему, который проглотил иглу. Об этом сообщила пресс-служба сети государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение" в MAX.

В клинику обратились владельцы, заподозрив, что питомец мог проглотить иголку или грифель карандаша. При этом жалоб на боль или странное поведение животного не было.

"Хирург Игорь Николаевич Ахмадеев прежде всего сделал Теме рентген с фокусировкой брюшной полости: в тонком отделе кишечника хорошо визуализировался рентгеноконтрастный линейный предмет – игла", – отметили в ГБУ.

Ветеринары вместе в владельцами приняли решение провести экстренную операцию. В ходе вмешательства коту провели лапаротомию по белой линии и удалили инородный предмет из тонкой кишки.

В "Мосветобъединении" объяснили, что Теме очень повезло, поскольку владельцы заметили, как он ест несъедобное, и быстро обратились за помощью. В итоге игла не успела повредить внутренние органы.

Сейчас питомец чувствует себя хорошо. Он быстро восстанавливается.

Ранее специалисты Бутовской ветеринарной клиники в Москве спасли кота, который подавился рыбьей головой. Хозяева решили угостить девятилетнего Ричи лакомством, однако он проглотил угощение целиком и рыбья голова застряла в горле. Тогда владельцы незамедлительно обратились к ветеринарам.

Хирургу Дарье Матвеевой удалось быстро помочь коту без хирургического вмешательства. Сразу после этого питомца отпустили домой.